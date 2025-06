Switch 2 : Nintendo annonce des ventes records pour le lancement

La Switch 2 est un joli succès, avec Nintendo annonçant avoir vendu 3,5 millions d’exemplaires de sa nouvelle console lors des quatre premiers jours. Il s’agit d’un nouveau record pour l’entreprise.

Record de ventes au lancement pour la Nintendo Switch 2

« Les fans du monde entier montrent leur enthousiasme pour la Nintendo Switch 2, une façon améliorée de jouer à la maison et en déplacement », a déclaré Doug Bowser, président de Nintendo of America. « Nous sommes reconnaissants de leur réponse et heureux de voir le plaisir qu’ils ont déjà avec la Nintendo Switch 2 alors qu’ils explorent de nouvelles fonctionnalités et des jeux qui rassemblent les amis et la famille d’une nouvelle manière ».

De son côté, Luciano Pereña, patron de Nintendo Europe, indique : « La Nintendo Switch 2 représente la prochaine évolution de la Nintendo Switch et nous sommes très heureux et reconnaissants de voir qu’elle est déjà adoptée par tant de joueurs à travers l’Europe. Nous avons hâte de voir les joueurs se connecter à travers des jeux comme Mario Kart World, partageant l’expérience avec leurs amis et leur famille, qu’ils soient proches ou éloignés ».

Mieux que la PlayStation 5

Quelles ont été les ventes pour la PlayStation 5 en comparaison ? Sony avait expédié 3,4 millions d’exemplaires lors des quatre premières semaines et 4,5 millions d’unités lors des sept premières semaines. Nintendo a donc frappé plus fort avec sa Switch 2.

Il faut dire que Nintendo s’en est très bien sorti en ce qui concerne le stock. Que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs, il est relativement facile de se procurer la nouvelle console. Ce fut bien différent à la sortie de la PlayStation 5 (ou les Xbox Series X/S), où les joueurs devaient patienter un moment avant de pouvoir se procurer un modèle. Naturellement, le stock de Nintendo et l’envie des joueurs d’avoir la nouvelle Switch ont un impact positif sur les ventes.

Un objectif de 15 millions pour la première année

Nintendo a déjà déclaré avoir pour ambition de vendre 15 millions de Switch 2 lors de l’année fiscale en cours (qui se termine en mars 2026). Au vu des 3,5 millions de ventes en quatre jours, le groupe est bien parti pour dépasser ses attentes.

À noter que Nintendo ne communique aucune information concernant le nombre de ventes pour Mario Kart World, qui est le principal jeu de lancement de la Switch 2. Pour rappel, il existe la console seule à 469,99 € et un pack regroupant la console + Mario Kart World pour 499,99 €.