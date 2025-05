Nintendo prévoit des résultats solides… et a de grosses attentes pour la Switch 2

Sans trop de surprise, Nintendo prévoit encore du lourd pour son prochain exercice fiscal. La firme de Kyoto a ainsi dévoilé les prévisions les plus conservatrices et il y a de quoi avoir le tournis puisque le chiffre d’affaires attendu est d’environ 11 milliards d’euros et le bénéfice d’exploitation de 2 milliards d’euros ! Ces résultats impressionnants s’appuieront bien entendu sur les ventes de la Switch 2, et à ce sujet Nintendo se montre déjà très gourmand en prévoyant d’écouler 15 millions de Switch 2 sur la période allant du 5 juin 2025 au 31 mars 2026 ! C’est beaucoup, et ce n’est pas tout puisque le géant japonais anticipe aussi des ventes de 42 millions de jeux Switch 2, sans même compter les jeux en bundle (Mario Kart World).

L’explosion attendue des ventes de la Switch 2 devrait compenser la méforme (logique) de la Switch première du nom. Nintendo s’attend en effet à écouler (toujours sur les 10 prochains mois) 4,5 millions de Switch, soit une chute des ventes de 58% par rapport à 2024. On note cependant que les ventes estimées pour la Switch 2 correspondent à peu de choses près à celles de la Switch au même stade de son existence (14,8 millions de ventes en 10 mois). Nintendo semble donc s’attendre à ce que la Switch 2 rencontre le même succès que la Switch, ce qui reste un vrai pari alors que les tarifs ont largement été revus à la hausse (plus de 400 euros en France pour la Switch 2). Il faudra pourtant que ce pari soit gagnant : le bénéfice net de Nintendo s’est littéralement effondré de 43,2 % entre 2024 et 2025, à 1,71 milliard d’euros.