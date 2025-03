Switch : Nintendo annonce les cartouches de jeu virtuelles que l’on peut prêter

Nintendo a levé le voile sur un système de cartouches de jeu virtuelles pour la Switch. Les joueurs connaissent déjà les cartouches pour les jeux physiques et voilà maintenant que cela concerne aussi les jeux dématérialisés. L’annonce a eu lieu lors du Nintendo Direct.

Un système de cartouche de jeu virtuelle sur Nintendo Switch

Après l’achat d’un jeu sur le Nintendo eShop, le joueur aura le droit à une cartouche de jeu virtuelle sur sa Switch. Il pourra la charger afin de jouer et la retirer quand il a fini. Jusque-là, le comportement ne change pas par rapport à ce qui existait auparavant.

La grande nouveauté ici est que les cartouches de jeu virtuelles peuvent être transférées entre deux Switch. C’est pratique pour ceux qui ont plusieurs consoles dans le même foyer. Il est bon de préciser qu’une connexion Internet est nécessaire pour le transfert.

De plus, il existe un système de partage familial pour prêter la cartouche du jeu à un membre de sa famille. Il suffit d’avoir votre Switch et celle du membre de votre famille connectées sur le même réseau local pour que le jeu puisse être prêté. Nintendo indique que le prêt est de l’ordre de deux semaines (14 jours). Après cela, le jeu revient sur la console initiale. Là aussi, une connexion Internet et l’utilisation d’une communication locale sans fil sont nécessaires pour le transfert.

Nintendo fait savoir qu’il est uniquement possible de prêter un jeu à la fois à chaque personne. Aussi, les sauvegardes des jeux sont conservées, même lorsque vous rendez le jeu à son propriétaire d’origine. Enfin, c’est compatible avec la Switch 1 et la Switch 2.

Nintendo indique que les cartouches de jeu virtuelles pour Switch seront disponibles avec une mise à jour logicielle à la fin avril.