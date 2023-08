Charles Martinet ne fera plus la voix de Mario dans les jeux de Nintendo

Charles Martinet, connu pour être la voix de Mario, ne fera plus de nouveaux enregistrements pour les jeux de Nintendo. C’est Nintendo qui l’annonce par le biais d’un message posté sur les réseaux sociaux.

Nintendo indique :

Charles Martinet a été la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo des années durant depuis Super Mario 64, et dorénavant, Charles va endosser un tout nouveau rôle en tant que Mario Ambassador. Avec ce changement, il cessera de prêter sa voix aux personnages de nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous !

Charles Martinet a réagi au tweet de Nintendo : « Ma nouvelle aventure commence ! Vous êtes tous numéro un dans mon cœur ! », a-t-il indiqué, suivi de « woohoo », qui n’est autre que le célèbre son de Mario.

My new Adventure begins! You are all Numba One in my heart! #woohoo !!!!!!! https://t.co/3YWYewlnXt

— Charles Martinet (@CharlesMartinet) August 21, 2023