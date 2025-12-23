TENDANCES
KultureGeek Internet La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête
Internet

La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête

23 Déc. 2025 • 19:51
0

De nouveaux détails voient le jour concernant la cyberattaque visant La Poste, avec le groupe de hackers prorusses Noname057(016) qui revendique désormais l’attaque. Une enquête est également lancée par les autorités françaises.

Hacker Piratage

Des hackers prorusses derrière la cyberattaque visant La Poste

Le chercheur en sécurité éthique Clément Domingo (SaxX) partage des captures d’écran qui viennent des hackers Noname057(016). Sur Telegram, ils ont publié plusieurs liens pour revendiquer cette cyberattaque visant La Poste. Cela a consisté en une attaque par déni de service (DDoS). Pour rappel, ce type d’attaque consiste à submerger un serveur de requêtes pour qu’il devienne complètement inaccessible.

Ce groupe de hackers n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà visé la France à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les pirates ont également d’autres pays européens dans leurs viseurs. D’autres hackers prorusses ont également visé des institutions françaises au fil des ans.

Dans le même temps, le parquet de Paris a confirmé à Franceinfo la revendication de Noname057(16). Par conséquent, l’Unité nationale cyber (UNC) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont été saisis de l’enquête ouverte pour des faits d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.

Tout cela intervient pendant la semaine de Noël, à savoir celle qui est la plus chargée de l’année au niveau des livraisons. L’entreprise traite habituellement jusqu’à 180 millions de colis durant cette période.

Outre La Poste, il y a eu des perturbations avec Colissimo et La Banque Postale. Plus tôt dans la journée, La Poste a indiqué que la cyberattaque se poursuit, bien qu’elle soit moins forte qu’hier, moment où elle a débuté.

