Des milliers de soignants ont été privés d’un logiciel après une cyberattaque

Une cyberattaque visant l’éditeur de logiciels médicaux Weda a paralysé des milliers de professionnels de santé en France la semaine dernière. Privés de leur principal outil de travail pendant plusieurs jours, de nombreux médecins et soignants ont été contraints de revenir à des consultations « à l’ancienne », avec papier et crayon.
L’incident a débuté lundi dernier lorsque Weda, une filiale du groupe Vidal, a détecté une « tentative d’intrusion » sur ses systèmes selon un communiqué de presse. Par mesure de sécurité, la société a pris la décision radicale de suspendre temporairement l’accès à sa plateforme, utilisée par des médecins, des sages-femmes et d’autres professionnels de santé.
Il a fallu attendre jusqu’à vendredi matin pour qu’un accès partiel soit rétabli, permettant de retrouver des fonctionnalités essentielles. Pendant près de cinq jours, les 23 000 clients revendiqués par l’entreprise ont dû faire face à d’importantes difficultés.
« Un accès partiel à la plateforme a été rétabli vendredi aux alentours de 09h30, permettant de retrouver des fonctionnalités essentielles dans un environnement sécurisé et contrôlé », a ajouté la société. Elle a noté que « cette reprise progressive vise à permettre un redémarrage fiable et durable sans compromis sur la sécurité des données de santé ».
La question la plus sensible reste en suspens : les hackers ont-ils pu collecter des données ? Weda n’a pas confirmé ni infirmé l’exfiltration de données de patients ou de soignants. Cette incertitude a poussé certains syndicats à la prudence. L’ONSSF, un syndicat de sages-femmes, a ainsi recommandé à ses adhérents de vérifier qu’ils n’utilisaient pas le même mot de passe que celui de Weda sur d’autres comptes.
L’éditeur a indiqué avoir informé la CNIL et l’Anssi (l’agence française de cybersécurité) et avoir déposé une plainte. La société a justifié la reprise progressive du service par sa volonté de ne faire aucun compromis sur la sécurité.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
L’Urssaf a confirmé une fuite de données massive concernant son service Pajemploi, utilisé pour la rémunération...
Après les fuites sur le tournage (et les premières photos « volées »), Nintendo a dévoilé les...
Décathlon, la célèbre enseigne de sport française, se lance un nouveau défi : un de ses prototypes de combinaison...
17 Nov. 2025 • 17:00
17 Nov. 2025 • 16:12
17 Nov. 2025 • 15:42
17 Nov. 2025 • 15:20