La semaine commence mal pour X (ex-Twitter) qui connaît plusieurs pannes. Cela a commencé en fin de matinée avant un retour à la normale au bout de quelques heures. Mais l’histoire se répète et le réseau social d’Elon Musk connaît depuis plusieurs perturbations. La raison ? Ce serait lié à une importante cyberattaque.

Dans un message sur X concernant la panne, Elon Musk indique :

Il y a eu (et il y a toujours) une cyberattaque massive contre X. Nous sommes attaqués tous les jours, mais cette attaque a été menée avec beaucoup de ressources. Il s’agit soit d’un groupe important et coordonné, soit d’un pays.

C’est une accusation importante, mais il n’entre pas plus dans les détails pour le moment. Il ne dit pas non plus si les équipes sont sur le point de trouver une solution pour limiter la cyberattaque.

À l’heure où cet article est publié, le réseau social X est difficilement joignable. Soit les pages se chargent très lentement, soit les messages n’apparaissent pas du tout. Certaines fonctionnalités sont également indisponibles.

Il n’y a rien de particulier à faire pour l’instant si vous êtes un utilisateur de l’ex-Twitter, si ce n’est patienter et attendre un retour à la normale. Cela peut prendre quelques heures comme quelques jours. Tout dépend comment les équipes de X arrivent à mitiger la cyberattaque massive.