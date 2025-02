Elon Musk dit ne pas être intéressé pour racheter TikTok

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde et propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), a clarifié ses intentions concernant TikTok. Contrairement à certaines rumeurs, il a affirmé ne pas avoir fait d’offre pour racheter l’application chinoise, actuellement sous pression aux États-Unis. « Je n’ai pas fait d’offre pour TikTok. Et je ne sais même pas ce que je ferais si j’avais TikTok », a-t-il déclaré lors d’une intervention virtuelle à un événement en Allemagne.

Cette déclaration survient après que le président américain, Donald Trump, a suggéré qu’Elon Musk pourrait être une option pour racheter TikTok. En effet, le 21 janvier, Donald Trump avait exprimé son soutien à une telle transaction, indiquant qu’il serait favorable à ce rachat si son allié Elon Musk souhaitait se lancer dans cette acquisition.

TikTok se trouve en effet dans une situation délicate aux États-Unis. La plateforme est visée par une loi imposant la séparation de son propriétaire chinois, ByteDance, de ses activités américaines, sous peine d’une interdiction totale sur le sol américain. Cette législation a été justifiée par des inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs américains et la possible manipulation de l’opinion publique.

Elon Musk a également précisé qu’il n’était pas un utilisateur régulier de TikTok et qu’il préférait créer des entreprises de zéro, à l’exception notable de son acquisition de Twitter en 2022, qu’il avait réalisée dans le but de « préserver la liberté d’expression » selon ses dires.