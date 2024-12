TikTok lance en Espagne sa fonction d’e-commerce TikTok Shop

TikTok vient de lancer sa fonctionnalité e-commerce TikTok Shop en Espagne, première étape d’un déploiement plus large en Europe. Les utilisateurs espagnols peuvent désormais effectuer des achats directement à partir de vidéos interactives, des diffusions en direct de shopping et des vitrines numériques. Les entreprises et créateurs espagnols pourront aussi bientôt vendre leurs produits sur la plateforme. Après une phase de test au Royaume-Uni en 2021, TikTok Shop s’est étendu à plusieurs marchés, notamment en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et maintenant en Espagne, alors que ByteDance accélère ses ambitions mondiales en matière de commerce électronique.

Cette expansion intervient après les résultats impressionnants obtenus aux États-Unis, où TikTok Shop a enregistré un chiffre record de 100 millions de dollars de ventes en une seule journée lors du Black Friday, soit trois fois les chiffres de l’année précédente et une augmentation de 165 % de l’engagement des acheteurs sur un an. Cette fonctionnalité d’e-commerce positionne en outre TikTok comme un concurrent directe d’Amazon et d’autres plateformes chinoises comme Shein et Temu, avec l’avantage d’un vaste réseau social et de millions de créateurs de contenus. Ce déploiement européen coïncide avec une requête d’urgence déposée par ByteDance aux Etats-Unis afin de retarder une possible interdiction sur le sol américain et de donner à la Cour suprême le temps d’examiner le dossier.