TikTok demande un blocage temporaire de la loi sur son interdiction aux États-Unis

Ce lundi, TikTok et sa maison-mère ByteDance ont déposé une demande en urgence auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour suspendre une loi qui imposerait la vente de l’application. Cette démarche survient après qu’un tribunal fédéral a confirmé la mise en place de l’interdiction, rejetant l’argument de ByteDance selon lequel cette interdiction serait anticonstitutionnelle.

Le réseau social demande à la Cour suprême de revoir cette décision, soulignant les conséquences de cette loi pour ses 170 millions d’utilisateurs mensuels américains.

La loi en question, intitulée « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act », promulguée par Joe Biden en avril 2024, exige la vente de TikTok ou son retrait des magasins d’applications (App Store et Play Store) américains d’ici le 19 janvier 2025. Cette législation vise à protéger la sécurité nationale des États-Unis, invoquant des risques de collecte de données par la Chine.

Dans un communiqué, TikTok indique :

TikTok, c’est avant tout ses 170 millions d’utilisateurs américains. Selon les estimations, les petites entreprises présentes sur TikTok perdraient plus d’un milliard de dollars de revenus et les créateurs subiraient un manque à gagner de près de 300 millions de dollars en un mois seulement si l’interdiction de TikTok n’était pas levée. Rien qu’en 2023, la publicité, le marketing et la portée organique de TikTok ont contribué à hauteur de 24,2 milliards de dollars, et les activités de TikTok ont contribué à hauteur de 8,5 milliards de dollars au PIB des États-Unis.