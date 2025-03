X : le réseau social a été victime d’une grosse panne mondiale

Il y a une petit heure, X a été victime d’une énorme panne mondiale. Le réseau social supervisé par Elon Musk (qui n’est pas le CEO de la société) était en rade, les utilisateurs ne parvenant plus à actualiser le fil d’actualités. Le site DownDetector recense ainsi des centaines de rapports de dysfonctionnements enregistrés aux alentours des 10h30 ce matin du 10 mars.

X n’a pas encore réagi à cette panne mondiale de grande ampleur, mais la bonne nouvelles est que le réseau social semble fonctionner de nouveau normalement depuis une bonne vingtaine de minutes. Ce type de soucis, même temporaire, reste très rare sur X, le dernier problème en date remontant au mois de décembre 2023, là encore pour une panne d’une heure environ. X se montre en revanche peu prolixe sur les causes de ces soucis techniques : bug, attaque DDOS ? On ne le saura sans doute jamais, et ce n’est finalement pas si grave… On rappellera tout de même à tout hasard que le groupe de pirates Anonymous avait menacé Elon Musk de représailles il y a quelques semaines.