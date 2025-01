Rachat de Twitter : la SEC attaque Elon Musk en justice

Après la condamnation de Donald Trump pour corruption dans l’affaire Stormy Daniels, c’est un nouveau coup judiciaire porté à l’équipe « MAGA » bientôt à la tête des États-Unis : la SEC, le gendarme de la bourse américaine, vient d’attaquer Elon Musk en justice, une plainte relative aux conditions de rachat de X : « Pendant la période où Elon Musk était tenu de divulguer publiquement sa participation significative dans Twitter mais ne l’a pas fait, ce dernier a dépensé plus de 500 millions de dollars pour acheter des actions supplémentaires de Twitter. En ne divulguant pas en temps voulu sa participation, Musk a pu effectuer sans méfiance ces achats auprès du public à des prix artificiellement bas, qui ne reflétaient pas encore l’information sensible non divulguée concernant sa participation de plus de cinq pour cent dans Twitter et son intention d’investissement. Au total, Musk a sous-payé les investisseurs de Twitter de plus de 150 millions de dollars pour ses achats d’actions durant cette période. Les investisseurs qui ont vendu leurs actions de Twitter pendant cette période l’ont fait à des prix artificiellement bas et ont donc subi un préjudice économique important. »

En d’autres termes, Musk aurait masqué son intention de racheter Twitter afin de récupérer un maximum d’actions à bas prix et se faire ainsi une énorme plus value financière. Durant ce laps de temps, les actionnaires de Twitter qui avaient revendu leurs actions à prix bas n’ont pas pu profiter d’un montant ajusté de ces mêmes actions relatif à la divulgation des intentions de rachat de Musk. Cette plainte a été déposée après des années d’enquête de la part de la FTC, et vient s’ajouter à une autre procédure juridique, d’investisseurs cette fois, portant elle aussi sur le délai de divulgation du rachat de Twitter.