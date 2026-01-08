Gmail ajoute trois fonctions IA gratuites avec Gemini

Gmail ajoute un peu plus d’intelligence artificielle via Gemini, au point que trois fonctionnalités deviennent gratuites pour l’ensemble des utilisateurs. Elles étaient auparavant proposées pour les utilisateurs avec un abonnement payant Google AI Pro et Ultra.

Plusieurs fonctions d’IA pour tous sur Gmail

La première fonctionnalité d’IA disponible pour tout le monde est AI Overviews. Cela existe déjà sur les résultats de recherche de Google (sauf en France) et voilà maintenant que cela débarque sur Gmail. Le principe est simple : lorsque vous ouvrez un e-mail contenant des dizaines de réponses, Gmail synthétise l’ensemble de la conversation en un résumé concis des points clés.

Et lorsque vous posez une question à votre boîte de réception, Gmail utilise Gemini pour générer un aperçu simple basé sur l’IA avec la réponse. Au lieu de rechercher des mots-clés ou de fouiller dans un an d’e-mails, utilisez simplement un langage naturel comme « Qui était le plombier qui m’a donné un devis pour la rénovation de la salle de bain l’année dernière ? ». Gemini trouve la réponse et résume les détails exacts.

La deuxième fonctionnalité offre une aide pour rédiger un e-mail. Cela vous permet de saisir un prompt pour rédiger des e-mails entiers. Vous pouvez affiner le message à l’aide d’options pour formaliser, peaufiner, élaborer ou, à l’inverse, raccourcir le contenu. Ces outils peuvent également être utilisés sur un e-mail que vous avez déjà rédigé.

Vient ensuite la troisième fonctionnalité, à savoir les réponses suggérées qui se veulent une amélioration des réponses intelligentes proposées jusqu’à présent. Cela analyse le contexte de la conversation et s’adapte au ton et au style d’écriture de l’utilisateur. Par exemple, si un collègue demande à reporter une réunion à un autre jour, la fonctionnalité peut rédiger une première réponse qui reflète la manière dont l’utilisateur communique habituellement, après quoi elle peut être révisée avant d’être envoyée.

Ces trois fonctionnalités IA pour Gmail sont disponibles dès aujourd’hui aux États-Unis et uniquement en anglais. Google fait savoir qu’elles arriveront d’ici les prochains mois dans les autres pays avec le support de plusieurs langues.

AI Inbox est disponible en test

En complément, Gmail annonce l’AI Inbox (boite de réception IA). Ce système filtre les informations superflues afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important.

L’AI Inbox est comme un briefing personnalisé qui met en évidence les tâches à accomplir et vous tient au courant de ce qui compte. Il vous aide à établir des priorités en identifiant vos contacts VIP à partir d’indicateurs tels que les personnes avec lesquelles vous échangez fréquemment des e-mails, celles qui figurent dans votre liste de contacts et les relations qu’il peut déduire du contenu des messages.

Google assure que cette analyse est effectuée en toute sécurité avec plusieurs protections de confidentialité. Aussi, vous gardez le contrôle de vos données. Cela permet aux éléments importants, comme une facture à payer demain ou un rendez-vous chez le dentiste, d’apparaître en haut de la liste.

Cette nouveauté est d’abord disponible auprès de certains testeurs. La disponibilité pour tous se fera plus tard. Il n’y a pas encore de date de sortie ici.