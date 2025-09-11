Gmail ajoute un onglet regroupant les achats

Gmail déploie deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi des commandes et la gestion des offres promotionnelles. Ces mises à jour incluent un onglet dédié pour les achats et une amélioration de l’onglet Promotions.
Le nouvel onglet pour les achats regroupe tous les e-mails liés aux commandes et suivis de colis dans une interface simplifiée et intuitive. Accessible dans le tiroir de navigation sous « Toutes les étiquettes », cette section affiche également des cartes « Arrivée imminente » en haut de l’interface, permettant de visualiser rapidement les livraisons à venir. Les cartes récapitulatives continueront d’apparaître en haut des e-mails d’achat et dans la boîte de réception. Cette fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui à l’échelle mondiale sur Android, iOS et le Web pour les comptes Google personnels.
De son côté, l’onglet Promotions de Gmail s’enrichit d’une option de tri « Les plus pertinents » qui met en avant les expéditeurs et marques avec lesquels l’utilisateur interagit le plus. L’option de tri « Les plus récents » reste disponible pour ceux qui préfèrent un affichage chronologique. De plus, dans les semaines à venir, des notifications intelligentes mettront en avant les offres à venir et les promotions opportunes, afin que les utilisateurs ne passent pas à côté des bonnes affaires. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur mobile pour les comptes personnels.
En centralisant les informations d’achat et en rendant les promotions plus pertinentes, la messagerie de Google vise à simplifier l’expérience utilisateur tout en aidant à gérer efficacement les commandes et les offres.
