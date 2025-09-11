TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gmail ajoute un onglet regroupant les achats
Internet

Gmail ajoute un onglet regroupant les achats

11 Sep. 2025 • 20:04
0

Gmail déploie deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi des commandes et la gestion des offres promotionnelles. Ces mises à jour incluent un onglet dédié pour les achats et une amélioration de l’onglet Promotions.

Gmail Onglet Achats Commandes

Un onglet pour centraliser les achats

Le nouvel onglet pour les achats regroupe tous les e-mails liés aux commandes et suivis de colis dans une interface simplifiée et intuitive. Accessible dans le tiroir de navigation sous « Toutes les étiquettes », cette section affiche également des cartes « Arrivée imminente » en haut de l’interface, permettant de visualiser rapidement les livraisons à venir. Les cartes récapitulatives continueront d’apparaître en haut des e-mails d’achat et dans la boîte de réception. Cette fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui à l’échelle mondiale sur Android, iOS et le Web pour les comptes Google personnels.

De son côté, l’onglet Promotions de Gmail s’enrichit d’une option de tri « Les plus pertinents » qui met en avant les expéditeurs et marques avec lesquels l’utilisateur interagit le plus. L’option de tri « Les plus récents » reste disponible pour ceux qui préfèrent un affichage chronologique. De plus, dans les semaines à venir, des notifications intelligentes mettront en avant les offres à venir et les promotions opportunes, afin que les utilisateurs ne passent pas à côté des bonnes affaires. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur mobile pour les comptes personnels.

En centralisant les informations d’achat et en rendant les promotions plus pertinentes, la messagerie de Google vise à simplifier l’expérience utilisateur tout en aidant à gérer efficacement les commandes et les offres.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gmail Logo Internet

Gmail : Google va remplacer les SMS de vérification par des QR codes

Gmail Resultats Recherche IA Internet

Gmail améliore sa recherche grâce à l’intelligence artificielle

Gmail Logo Internet

Gmail facilite l’envoi d’e-mails chiffrés pour les professionnels

Gmail Logo Internet

Gmail facilite la gestion des abonnements pour nettoyer votre boîte de réception

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

La Poste Mobile Logo

La Poste Mobile change de réseau, en passant de SFR à Bouygues Telecom

11 Sep. 2025 • 22:12
0 Mobiles / Tablettes

La Poste Mobile s’apprête à tourner une page importante. Bien que racheté par Bouygues Telecom depuis plusieurs mois,...

Tron Ares

Tron Ares : Jeff Bridges aura un rôle majeur dans le film (+ nouveau trailer)

11 Sep. 2025 • 21:15
0 Geekeries

Les fans peuvent commencer à se rassurer… tout au moins sur un point : Disney a en effet dévoilé une nouvelle bande-annonce de...

Intelligence Artificielle Robot

Protection de l’enfance : la FTC ouvre une enquête sur les chatbots de Meta, OpenAI et d’autres sociétés US

11 Sep. 2025 • 21:04
0 Hors-Sujet

La FTC (Federal Trade Commission) a ouvert une enquête concernant les chatbots « compagnons IA » destinés aux mineurs, produits...

SFR Logo

Rachat de SFR : bras de fer tendu entre Bouygues Telecom et Free

11 Sep. 2025 • 18:52
0 Mobiles / Tablettes

Les négociations autour du rachat de SFR s’enlisent. Bouygues Telecom et Free, adversaires historiques du secteur, peinent à trouver...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 septembre

11 Sep. 2025 • 18:32
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Foundation : Apple TV+ annonce une saison 4

Foundation : Apple TV+ annonce une saison 4

11 Sep. 2025 • 21:48

image de l'article L’iPhone Air va-t-il se plier facilement ? Apple tente de rassurer

L’iPhone Air va-t-il se plier facilement ? Apple tente de rassurer

11 Sep. 2025 • 20:52

image de l'article Apple a alerté des Français d’attaques par logiciels espions sur leurs iPhone

Apple a alerté des Français d’attaques par logiciels espions sur leurs iPhone

11 Sep. 2025 • 20:36

image de l'article L’iPhone Air embarque un port USB-C en titane imprimé en 3D

L’iPhone Air embarque un port USB-C en titane imprimé en 3D

11 Sep. 2025 • 19:47

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site