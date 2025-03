Gmail améliore sa recherche grâce à l’intelligence artificielle

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Gmail, visant à rendre la recherche d’e-mails plus rapide et plus pertinente. Depuis longtemps, la recherche dans Gmail est perçue comme un point faible par certains utilisateurs, ce qui peut sembler ironique étant donné la position dominante de Google dans le secteur de la recherche en ligne. Cette mise à jour devrait changer la donne, selon l’entreprise.

Au fil des années, Google a déjà proposé plusieurs améliorations, telles que l’affichage des alias d’e-mails dans les résultats de recherche en 2021, ou encore la fonction des meilleurs résultats lancée en 2023, qui a rendu la recherche dans Gmail plus semblable à celle du Web. Cette fois, la nouveauté repose sur l’intégration de l’intelligence artificielle pour améliorer la pertinence des résultats.

Concrètement, cette mise à jour prend en compte des critères tels que l’aspect récent, les e-mails les plus ouverts et les contacts fréquents, plutôt que de simplement trier les messages par ordre chronologique en fonction des mots-clés. Cette approche permet de remonter en priorité les e-mails les plus importants, offrant ainsi un gain de temps pour l’utilisateur.

Cette fonctionnalité sera d’abord déployée à l’échelle mondiale pour les comptes Google personnels sur le Web, Android et iOS. Google prévoit également de l’étendre aux utilisateurs professionnels dans le futur, bien qu’aucun calendrier précis n’ait été communiqué.

Cette mise à jour s’ajoute aux nombreuses autres améliorations basées sur l’IA apportées à Gmail cette année, comme l’intégration de Gemini pour ajouter automatiquement des événements à son calendrier.