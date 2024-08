Gemini AI se déploie sur la version Android de Gmail

Google vient de déployer de nouvelles fonctionnalités d’IA dans Gmail alimentées par son IA Gemini. Cette mise à jour concerne la version Android de Gmail ainsi que les utilisateurs d’un abonnement Gemini payant. La fonctionnalité « Q&A Gmail » permet ainsi aux utilisateurs de poser des questions sur leurs e-mails, résumer de longs fils de discussion ou trouver des informations spécifiques comme les détails de telle ou telle facture. Les premiers retours indiquent que l’IA, bien que parfois utile, peut encore avoir ses moments d’hallucination ou générer des réponses incorrectes. Une vérification s’avère donc toujours aussi nécessaire, surtout lorsque l’IA produit des textes longs et complexes.

Ces nouvelles fonctionnalités font partie d’un plan d’intégration plus large de l’IA Gemini dans les services et logiciels de Google. Il est ainsi prévu que les fonctions d’IA de Gemini soient disponibles sur la version iOS de Gmail une fois le déploiement totalement terminé sur Android. Pour rappel, un abonnement Gemini coûte 20 euros par mois et comprend l’accès à des modèles d’IA avancés, l’intégration avec d’autres services Google comme Drive et un stockage cloud supplémentaire. Seuls les gros consommateurs d’IA (pour des raisons professionnelles souvent) semblent réellement concernés par ce type d’abonnement.