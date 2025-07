Le Superman de James Gunn réalise un super démarrage au box office

Malgré les critiques parfois très virulentes des « pro-Snyder », la vision colorée et humaniste du Superman de James Gunn attire les spectateurs dans les salles. Sur son premier week-end d’exploitation, Superman a enregistré 122 millions de recettes sur le sol américain, à quoi il faut ajouter 95 millions de dollars à l’international, soit encore 217 millions de dollars de recettes au global. Point notable, le Superman de Gunn est le film de la franchise à avoir fait le plus gros carton aux États-Unis. Le Man of Steel de Snyder avait en effet enregistré 116 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, contre 122 millions pour le Superman de Gunn donc…

Plus fort encore, Superman est le premier film de super-héros à franchir la barre des 100 millions de dollars de recettes depuis Deadpool & Wolverine, et il faut remonter au Batman de Matt Reeves (2022) pour un même niveau de succès avec un film DC. Si les critiques sont très partagées, le public est quant à lui beaucoup plus enthousiaste, la note CinemaScore des spectateurs culminant à A- ce qui est rarissime pour un film de super-héros.