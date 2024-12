Le Superman de James Gunn se montre encore : la date du premier trailer révélée

Le Superman de James Gunn et Peter Safran marquera le lancement d’un tout nouveau DCU. Pour Gunn, c’est une étape cruciale dans la mesure où l’homme fort de DC chez Warner (et transfuge de chez Disney) tient ici les rênes de sa propre vision en tant que réalisateur et co-scénariste du film. Autant dire qu’un ratage mettrait en question la légitimité même de James Gunn en tant que grand architecte du nouveau DCU, même s’il faut se souvenir que Gunn est le réalisateur de la très bonne trilogie des Gardiens de la Galaxie (on se rassure comme on peut…). On aura un premier élément de réponse dans trois jours, date à laquelle sera diffusé le tout premier trailer de Superman. Un post sur X montre un poster animé du film et un second post publié dans la foulée précise le jour et l’heure du trailer.

Official Teaser Trailer Thursday December 19 – 6 am PST #Superman pic.twitter.com/eAQGaHkpIX — Superman (@Superman) December 16, 2024

Pour rappel, Superman est interprété par David Corenswet, et l’on retrouvera Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane ainsi que Nicholas Hoult en Lex Luthor. A priori, le film aura droit au thème iconique du premier Superman, créé par le légendaire John Williams. C’est ce thème (revisité) que l’on entend en effet en fond du poster animé. Frissons.