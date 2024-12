Le film Sonic 3 réalise un démarrage canon aux États-Unis

C’est à chaque fois aussi étonnant : les films Sonic ont beau ne pas être des chefs d’œuvre du 7ème art (euphémisme), le hérisson bleu réalise à chaque fois des scores plus qu’honorables. Sonic 3 est sorti en salles aux États-Unis le vendredi 20 décembre, et sur son premier week-end de lancement a enregistré des recettes canon de 62 millions de dollars. Vaiana 2 est reléguée au second plan (mais le film est sorti en salles depuis près d’un mois), mais c’est surtout Mufasa : Le Roi Lion qui prend cher avec seulement 35 millions de dollars au démarrage, le flm étant lui aussi disponible depuis le 20 décembre.

Certes, Mufasa fait nettement mieux en terme de recettes mondiales avec 122 millions de dollars, mais il ne faut pas oublier que Sonic 3 sortira sur les marchés étrangers (et donc en France) le 25 décembre prochain. La lutte risque donc d’être assez serrée entre le film de Disney et la troisième itération de Sonic, ce qui à priori ne sonne pas vraiment comme un succès pour la firme aux grandes oreilles. Reste aussi à savoir ce que Sega fera de cette popularité au delà des films. Ce ne sont pas les jeux Sonic qui manquent depuis 3 ans (Sonic Dream Team, Sonic Superstars, Sonic Origins, Sonic Frontiers, etc…), mais l’on ne peut pas dire que ces derniers soient particulièrement marquants. A quand un remake ou une suite du fabuleux Sonic Adventure 2 de la Dreamcast ?