Sonic 3 : un extrait du film avec un Shadow particulièrement énervé

Succès improbable en salles (ou pas), Sonic retourne sur les écrans pour un troisième opus, et plutôt qu’un classique trailer, Paramount nous gratifie d’un court extrait mettant en scène Shadow (doublé par Keanu Reeves), Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O’Shaughnessey), et Knuckles (Idris Elba). Et c’est peu dire que la petite bande prend une petite dérouillée face à un Shadow très remonté. A noter que dans Sonic 3, Eggman (Jim Carrey) rejoint notre bande de héros pour contrer les plans maléfiques de Gerald (encore Jim Carrey) et de Shadow.



Les plus pointilleux auront noté que dans Sonic the Hedgehog (le film), il y a une référence directe à Keanu Reeves : Sonic regarde Point Break de Kathryn Bigelow, ce qui signifie que dans Sonic 3, le hérisson bleu affronte sa Némésis dont la voix est celle du héros de Point Break.