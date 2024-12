Sonic 4 prend déjà date pour le printemps 2027

Sonic 3 n’est pas encore sorti en salles que Paramount Pictures vient d’officiellement donner son feu vert à Sonic The Hedgehog 4, la sortie du film étant déjà programmée pour le printemps 2027. Cette annonce intervient peu avant la sortie en salles de Sonic The Hedgehog 3 le 2( décembre prochain. Ce troisième opus réunit les voix de Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, Colleen O’Shaughnessey dans celui de Tails, Idris Elba en Knuckles, et Jim Carrey de retour en tant que Dr. Robotnik. Keanu Reeves rejoint également le casting en interprétant Shadow the Hedgehog, un personnage complexe qui oscille entre rival et allié dans l’univers de Sonic.

Avec Sonic 3 prêt à devenir un succès au box-office pendant la très lucrative période des fêtes, l’extension de la trilogie par un quatrième film s’inscrit dans la continuité de la dynamique de la franchise. Bien que les détails de l’intrigue de Sonic The Hedgehog 4 restent secrets (si tant est qu’un scénariste se soit déjà penché dessus), les fans n’ont pas attendu pour spéculer sur l’arrivée sur grand écran de nouveaux personnages issus de l’univers Sonic.