Sonic Rumble : premier trailer pour le free-to-play multijoueurs qui lorgne du côté de Fall Guys

« Rentabilité », tel est le mantra des éditeurs de jeux vidéo aujourd’hui, quitte parfois à oublier qu’il faut d’abord penser à satisfaire les joueurs avant de vouloir faire plaisir aux actionnaires ou à certains groupes de pression. Sega n’échappe pas à la grosse tendance un poil cynique du moment et dévoile le premier trailer de Sonic Rumble, un free-to-play multijoueurs annoncé au mois de mai dernier et qui lorgne franchement du côté du phénomène Fall Guys (ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi). Le jeu sera donc un battle royale où les joueurs seront éliminés petit à petit au fil de différentes épreuves. Plusieurs dizaines de joueurs pourront participer à ces joutes éliminatoires et l’unique survivant sera bien entendu récompensé par des confettis virtuels et peut-être aussi par de la monnaie virtuelle permettant d’acheter de nouveaux skins. Et évidemment, on retrouvera dans le jeu tous les personnages les plus emblématiques de la franchise Sonic, soit Tails, Knuckles, Amy Rose, Shadow ou bien encore Eggman.

Free-to-play oblige, il y aura donc des « trucs » à acheter, mais Sega précise que ces achats se limiteront à du skin qui n’influencera pas les caractéristiques des personnages. De plus, les skins à récupérer seront visibles et ne seront donc pas dissimulés dans un système de lootbox aléatoires. Sega a donc fait le choix le moins toxique pour les joueurs. La boutique dans le jeu sera évidemment mise à jour régulièrement, avec notamment du contenu saisonnier. Sonic Rumble n’a pas encore de date de sortie, mais on sait que le jeu sera disponible sur mobile et PC.