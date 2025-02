Malgré des critiques désastreuses, Captain America: Brave New World réalise un carton au box-office

Celle-là on ne l’attendait pas. Malgré des critiques absolument désastreuses, Captain America: Brave New World a réalisé un excellent démarrage avec un box-office mondial de 192,4 millions de dollars sur son week-end de lancement, dont 92,4 millions à l’international et 100 millions sur le seul territoire américain. Inutile de préciser que le film dépasse de très loin toutes les prévisions et devient même le plus grand lancement de 2025 ! C’est aussi le meilleur démarrage pour un film Captain America, dépassant The First Avenger (65,1 millions de dollars), Le Soldat de l’Hiver (95 millions de dollars) et Civil War (179,1 millions de dollats). Avec une note Cinemascore la plus basse jamais attribuée à un film du MCU, Captain America: Brave New World déjoue donc tous les pronostics.

Ce succès n’est pas forcément une bonne nouvelle en soi: les récents flops de Marvel pouvaient laisser croire que le grand public était lassé non seulement des films de super-héros, mais encore plus des MAUVAIS films de super-héros. La réussite d’un métrage qualifié par de nombreux critiques comme un véritable nanar à gros budget pourrait inciter Marvel à ne pas faire les efforts nécessaires pour remonter la pente au plan qualitatif. La fin du programme DEI (diversité et inclusion) chez Disney pourrait-elle changer la donne ? C’est à vrai dire peu probable : les spectateurs obnubilés par le « méchant wokisme » risquent fort de s’apercevoir avec les prochaines productions de la Maison des Idées que les soucis de qualité avaient pour cause non pas le DEI (Diversité et Inclusion) mais bien un manque de talents et de compétences.