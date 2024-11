Wicked réalise un véritable carton sur son premier week-end

Disney peut sans doute en prendre de la graine : Wicked, une comédie musicale produite par Universal Pictures, vient de réaliser le second meilleur démarrage de l’année sur son premier week-end d’exploitation. Le film vient en effet de cumuler un peu plus de 165 millions de dollars de recettes mondiales sur ses trois premiers jours en salles, ce qui est en deçà d’Inside Out 2 (154,2 millions sur le sol US), et de Deadpool & Wolverine (211,4 millions de dollars au lancement sur le sol américain). Le film du réalisateur Jon Chu raconte les tribulations des sorcières d’Oz, sur fond de comédie musicale. Le film raconte la vie compliquée d’Elphaba (Cynthia Erivo), une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, cette dernière ne soupçonnant même pas l’étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda (Ariana Grande-Butera), aussi populaire que privilégiée, et qui ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur.

Le casting, les thématiques de Wicked (le harcèlement et le respect de la différence), sa longueur (160 minutes), tout laissait craindre que le métrage ne soit malheureusement attaqué sur ses aspects « woke » (non ne ce n’est pas sale), mais le succès du film en salles semble prouver que ce qui compte au final est une bonne communication, un bon angle d’attaque et évidemment une réalisation soignée : Universal a en effet communiqué essentiellement sur une comédie musicale enjouée remplie de stars, là où Disney en fait souvent des caisses sur les aspects DEI, laissant comprendre (souvent à raison hélas) que les autres éléments de ses films ou séries sont laissés en jachère. Disney devrait sans doute prendre exemple sur sa division Pixar, qui a marqué l’année 2024 avec l’énorme succès d’un Inside Out 2 de très bonne facture (1,7 milliard de dollars de recettes), film qui ne manque pourtant pas de thématiques « woke ». Les spectateurs veulent voir des bons films (révélation !), pas des outils promotionnels (de quoi que ce soit d’autre).

Le raz de marée Wicked tendrait donc à prouver qu’il n’y a pas vraiment d’acharnement « réac » sur les œuvres promouvant un message « progressiste » (il y a en revanche un acharnement sur les mauvais films, grosse nuance), ce qui est finalement une très bonne nouvelle en soi : Wicked récolte même une note critique de 90% sur Rotten Tomatoes. Wicked sortira en salles en France le 4 décembre prochain.