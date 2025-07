Superman : James Gunn songerait déjà à des spin-offs sur Mr. Terrific et Jimmy Olsen

À peine sorti en salles, le nouveau film Superman du réalisateur James Gunn pourrait déjà donner naissance à des spin-offs centrés sur deux personnages secondaires. Si l’on en croit les indiscrétions glanées par le Wall Street Journal, James Gunn — président de DC Studios et donc réalisateur/scénariste du film — envisage des projets dérivés autour de Mister Terrific (joué par Edi Gathegi) et de Jimmy Olsen (joué par Skyler Gisondo), le héros sans super-pouvoirs. Ce dernier aurait notamment un arc narratif décrit comme « à la fois surprenant et hilarant » – avec des éléments du passé du personnage au sein du Daily Planet – propice à l’introduction d’autres figures de l’univers DC.

Mr. Terrific, incarné dans le Superman de Gunn par Edi Gathegi

Mister Terrific quant à lui est le membre de la Justice Gang le plus mis en avant dans le film, et aussi le seul à ne pas encore être intégré à une série HBO Max — contrairement par exemple à Guy Gardner et Hawkgirl qui apparaîtront dans les séries Lanterns et Peacemaker. Ces projets de spin-offs sont encore à l’étude et dépendront en grande partie de l’accueil critique et commercial du film, l’objectif de Gunn étant d’élargir au maximum l’univers DC au cinéma et à la télévision.