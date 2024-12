Superman : un nouveau teaser pour le trailer… qui dévoile les premières images du film

Après l’annonce du premier trailer du film Superman ce jeudi 19 décembre, voilà que Warner fait encore monter la tension d’un cran avec un teaser du trailer… qui contient lui-même les premières images du film ! Certes, on ne voit seulement que quelques très courtes séquences montrant une foule d’individus les yeux au ciel (« est-ce un oiseau, un avion ? Non, c’est Superman ! ») ainsi que le dos Superman filant à tout allure dans le ciel de Metropolis, mais ces micro-extraits sont suffisants pour dégager quelques informations sur le film. La photographie ainsi que les choix colorimétriques (le rouge assez vif de la cape de Superman notamment) indiquent en effet clairement que ce Superman là va probablement opérer un retour aux sources de la franchise, loin de la noirceur d’un Zack Snyder.

Il est bon de rappeler que le Superman de Gunn est le point de départ du nouveau DCU : un film Supergirl est attendu pour 2026, un autre métrage sur Clayface est prévu pour 2027, sans oublier une série sur Green Lantern ainsi que de nouveaux films avec Batman et Wonder Woman. La pression est donc grande pour Warner, et le droit à l’erreur n’est plus permis. Superman arrivera dans les salles le 11 juillet 2025.