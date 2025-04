Un extrait pour lever les derniers doutes ? Warner a lâché il y a quelques heures ce qui semble être l’une des séquences marquantes du Superman de James Gunn, séquence qui confirme l’orientation très « comics » de cet opus, à l’opposé de l’aspect très dark (et très réussi) de la vision d’un Snyder. On y voit un Superman affaibli et blessé se faire treuiller par son chien Krypto (CGI très réussi) jusqu’à sa base polaire où des robots au look vintage vont s’occuper de remettre sur pie le super-héros. James Gunn semble être à son meilleur sur cette séquence ; la mise en scène est très efficace (bon, on ne parle pas de Spielberg ou de Zemeckis mais ça se tient) et la direction artistique est extrêmement cohérente, et rappelle donc énormément la « couleur » et le style des comics Superman (pas les Comics les plus récents bien sûr, qui s’inspirent beaucoup du côté dark du personnage).

David Corenswet fait en tout cas un Superman crédible, les CGI semblent de très bonne facture et l’on attend impatiemment d’en voir plus l’été prochain. Outre Corenswet, le casting est composé de Rachel Brosnahan (La Fabuleuse Mme Maisel) dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult (la saga X-MEN, JURÉ N°2, Mad Max Fury Road) en Lex Luthor, mais aussi Edi Gathegi (For All Mankind), Anthony Carrigan (Barry, Gotham), Nathan Fillion (la saga LES GARDIENS DE LA GALAXIE, THE SUICIDE SQUAD), Isabela Merced (ALIEN ROMULUS), Skyler Gisondo (LICORICE PIZZA, BOOKSMART), Sara Sampaio (RENDEZ-VOUS À MINUIT), María Gabriela de Faría (The Moodys), Wendell Pierce (SELMA, Jack Ryan), Alan Tudyk (Andor), Pruitt Taylor Vince (BIRD BOX) et Neva Howell (GREEDY PEOPLE).

Superman sera visible dans les salles françaises le 9 juillet prochain.