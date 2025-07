Harry Potter la série : le tournage commence, avec une sortie pour 2027

La série Harry Potter de HBO a officiellement commencé son tournage aux studios Warner Bros de Leavesden au Royaume-Uni. Ce retour très attendu dans l’univers de J.K. Rowling intervient près de 14 ans après la conclusion du parcours cinématographique d’Harry Potter avec le film Harry Potter et les Reliques de la Mort : partie 2.

Le tournage commence pour la série Harry Potter

HBO a dévoilé un premier aperçu de Dominic McLaughlin dans le rôle d’Harry Potter, souriant en costume avec les lunettes rondes emblématiques du personnage et l’uniforme scolaire. Il sera accompagné d’Arabella Stanton en Hermione Granger et d’Alastair Stout en Ron Weasley. Ce jeune trio a été sélectionné parmi plus de 30 000 acteurs qui ont auditionné lors d’un casting organisé l’automne dernier.

Les nouveaux castings annoncés aujourd’hui incluent Rory Wilmot dans le rôle de Neville Londubat, Amos Kitson en Dudley Dursley, Louise Brealey en Rolanda Hooch et Anton Lesser en Garrick Ollivander. La série a également été confirmée pour une sortie en 2027 sur HBO Max.

Avec Francesca Gardiner comme showrunneuse et le réalisateur Mark Mylod, cette nouvelle adaptation HBO suivre le jeune Harry Potter alors qu’il découvre qu’il est un sorcier. L’histoire retracera son départ de sa famille moldue et son entrée à l’école de sorcellerie de Poudlard, où il se lie d’amitié avec Ron Weasley et Hermione Granger tout en affrontant Lord Voldemort.

Le casting adulte rassemble John Lithgow en Albus Dumbledore, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue et Nick Frost en Rubeus Hagrid.

D’autres acteurs complètent cette distribution : Katherine Parkinson en Molly Weasley, Lox Pratt en Draco Malfoy et Johnny Flynn en Lucius Malfoy. Les rôles d’étudiants incluent Leo Earley en Seamus Finnigan, Alessia Leoni en Parvati Patil et Sienna Moosah en Lavender Brown. Bertie Carvel incarnera Cornelius Fudge, tandis que Bel Powley et Daniel Rigby joueront Petunia et Vernon Dursley.

Une approche par saisons fidèle aux livres

Chacun des sept livres Harry Potter constituera une saison complète, permettant une adaptation plus fidèle et détaillée que les films. La première saison devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2026, la deuxième saison entrant en production après une courte pause.

Cette approche sous forme de série promet d’explorer plus en profondeur l’univers de J.K. Rowling, offrant aux fans une nouvelle expérience plus complète.