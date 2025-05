Harry Potter la série : voici les acteurs qui incarneront Harry, Hermione et Ron

Le casting principal de la série Harry Potter sur HBO Max est maintenant connu. Dominic McLaughlin incarnera Harry Potter, Arabella Stanton sera Hermione Granger et Alastair Stout interprétera Ron Weasley.

Le casting pour Harry, Hermione et Ron dans la série Harry Potter

Plus de 30 000 acteurs ont été auditionnés pour les rôles principaux depuis que HBO a lancé un appel à candidatures à l’automne dernier. Ce sont donc Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout qui seront à l’écran. Le tournage devrait commencer cet été.

« Après une recherche extraordinaire menée par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, nous sommes ravis d’annoncer que nous avons trouvé notre Harry, notre Hermione et notre Ron », déclarent Francesca Gardiner, showrunneuse et productrice exécutive de la série Harry Potter, et Mark Mylod, réalisateur de plusieurs épisodes et producteur exécutif. « Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux à voir et nous sommes impatients que le monde entier soit témoin de leur magie à l’écran. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d’enfants qui ont participé aux auditions. Ce fut un réel plaisir de découvrir la pléthore de jeunes talents qui existent ».

Le casting principal des films

Selon HBO, la série sera une adaptation fidèle des livres Harry Potter de J.K. Rowling (qui est également une productrice exécutive). Chaque saison fera découvrir Harry Potter à un public nouveau et existant. L’idée sera de rentrer beaucoup plus en détail en comparaison avec ce qu’avaient proposé les films avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans les rôles principaux.

Outre Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout, d’autres membres du casting ont précédemment été dévoilés pour la série Harry Potter. Il y aura notamment John Lithgow en Albus Dumbledore, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue, Nick Frost en Rubeus Hagrid, Luke Thallon en Quirinus Quirrell et Paul Whitehouse en Argus Rusard.

Quelle est la date de sortie pour la série ? Ce serait pour 2026 si tout va bien.