Ça : Bienvenue à Derry : premier teaser pour la série HBO Max inspirée de l’œuvre de Stephen King

It: Welcome to Derry (Ça : Bienvenue à Derry) est une série produite par HBO et évidemment située dans l’univers glaçant du roman Ça de Stephen King. Cocréée par Andy Muschietti, le réalisateur des deux films Ça, la série en 9 épisodes fait office de préquel et place son action en 1962, toujours dans la petite ville de Derry, avant même que le clown Pennywise ne commence à semer la terreur. Bill Skarsgård reprend son rôle du clown maléfique, et Muschietti réalisera quatre des neuf épisodes. La série est écrite et produite par Jason Fuchs, qui en partage la direction avec Brad Caleb Kane, le tout accompagné d’autres producteurs exécutifs dont Barbara Muschietti.

Get ready to go back to where IT all began… 🎈 #ITWelcometoDerry is coming this fall to HBO Max. pic.twitter.com/SOhXEA6yYe — Max (@StreamOnMax) May 20, 2025

Avec tout ce beau monde aux manettes, la série ne pouvait qu’annoncer du bon, ce que semble d’ailleurs confirmer le premier et très inquiétant teaser de Ça : Bienvenue à Derry. Le casting s’annonce relevé, à l’écran avec notamment Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk et Madeleine Stowe. La série devrait plonger dans l’héritage sombre de Pennywise et dans l’histoire maudite de la ville, en s’appuyant à la fois sur les thèmes du roman de 1986 et les adaptations cinématographiques de Muschietti. Ça : Bienvenue à Derry n’a pas encore de date de sortie mais devrait être disponible sur Max/HBO Max plus tard cette année.