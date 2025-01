Squid Game saison 3 : une date et un trailer pour la dernière saison de la série Netflix

Netflix vient d’annoncer que la troisième et dernière saison de Squid Game sortira sur le service de streaming le 27 juin 2025. Dans le premier extrait dévoilé, la rébellion de 456 (Lee Jung-jae), qui avait marqué la fin de la saison 2, semble avoir été totalement effacée : tous les joueurs sont de retour dans le jeu. La nouvelle a été révélée lors d’un événement de présentation organisé à Los Angeles, durant lequel Netflix a montré une scène exclusive. L’histoire reprendra là où la saison précédente s’est arrêtée, avec la révolte de 456 et la mort tragique de 390 (Lee Seo-hwang) aux mains du Front Man (Lee Byung-hun), qui se révèle être en réalité le joueur 001, censé être l’allié de 456 (les non habitués de la série seront perdus).

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game. Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025



L’extrait montre les survivants rassemblés autour d’une gigantesque machine à boules. Épuisés et en désordre, ils semblent juste sortir des événements de la saison 2. Un à un, ils tournent la manivelle et récupèrent une boule bleue ou rose, formant deux groupes variés. Un moment marquant survient lorsque une mère et son fils tirent des couleurs différentes, ce qui les force à se séparer. Lorsque vient le tour de 456, un silence pesant s’installe tandis qu’il récupère la dernière boule restante… rose. Évidemment, on ne sait évidemment pas ce que signifient ces couleurs et ce que leur choix signifie . Squid Game saison 3 arrive sur Netflix le 27 juin.