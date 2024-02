La série Harry Potter a une date de sortie, et ce n’est vraiment pas pour tout de suite

Si l’on s’en tient à l’aspect économique du projet, c’est sans doute le plus beau « coup » de HBO. Le studio de production à qui l’on doit des oeuvres aussi fortes que Game of Thrones, Sur Ecoute ou True Detective travaille en effet sur une adaptation en série de Harry Potter, l’oeuvre à succès de JK Rowling. Et l’on sait désormais quand cette série sera disponible sur Max, la plateforme de streaming de Warner. David Zaslav, le dirigeant de Warner Bros. Discovery a confirmé il y a peu l’année de sortie de la série : “Le dernier film a été réalisé il y a plus d’une douzaine d’années. J’étais à Londres il y a quelques semaines avec Casey et Channing, et nous avons passé un vrai moment avec JK et son équipe (qui est aussi productrice exécutive, ndlr). Tout le monde est ravi de raviver cette franchise”, déclare Zaslav visiblement enthousiaste, avant d’ajouter : “Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max. Nous visons un lancement en 2026.”

Si la production de l’adaptation est aussi longue, c’est aussi parce que le projet prend des dimensions pharaoniques, HBP prévoyant d’étendre la série Harry Potter sur une décennie avec la diffusion d’un saison par an (de 2026 à 2036 donc…). Chaque saison porterait sur une année scolaire entière à l’école des sorciers de Poudlard, et à priori, la série se permettra souvent d’aller au delà du récit original de Rowling. Au vu de la qualité globale des productions de HBO, gageons que ces libertés artistiques ne devraient pas trop ennuyer les très nombreux fans de la saga.Il ne reste plus qu’à s’armer de patience…