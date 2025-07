Gmail facilite la gestion des abonnements pour nettoyer votre boîte de réception

Google lance une nouvelle fonctionnalité sur Gmail destinée aux utilisateurs submergés par les e-mails d’abonnement. Cette fonction « Gérer les abonnements » permet de visualiser et de se désabonner facilement des listes de diffusion encombrantes.

Une interface dédiée aux abonnements actifs

La vue « Gérer les abonnements » présente une liste des e-mails reçus via des abonnements actifs, automatiquement triés avec les expéditeurs les plus fréquents en haut. Chaque entrée dispose d’un bouton de désabonnement en un clic qui permet de se retirer directement de la liste de diffusion concernée.

Cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans la barre de navigation en haut à gauche de la boîte de réception Gmail. Les utilisateurs peuvent y accéder en sélectionnant « Gérer les abonnements » dans le menu qui apparaît. Si l’option n’est pas encore visible, c’est normal : Google déploie progressivement cette nouveauté.

Le calendrier de déploiement s’étale sur plusieurs semaines selon les plateformes. La version Web de Gmail reçoit la fonctionnalité dès aujourd’hui, suivie par l’application Android le 14 juillet et l’application iOS le 21 juillet. Cependant, Google précise que l’arrivée effective pour tous les utilisateurs pourrait prendre quelques semaines supplémentaires.

La fonction sera disponible pour tous les comptes Google personnels, les clients Google Workspace et les abonnés Workspace Individual dans « certains pays ». Google ne fournit pas d’informations supplémentaires concernant ces pays en question.

Des statistiques détaillées pour mieux comprendre sa boîte de réception

L’interface révèle des informations sur les habitudes d’envoi des expéditeurs. Elle indique qui envoie le plus d’e-mails et précise exactement combien de messages chaque expéditeur a transmis au cours des dernières semaines. Cette transparence permet aux utilisateurs de mieux identifier les sources qui encombrent le plus leur boîte de réception.

En cliquant sur un expéditeur spécifique, l’utilisateur accède à la liste complète des e-mails envoyés par ce dernier. Si le volume s’avère excessif, la nouvelle fonctionnalité propose un bouton de désabonnement pour chaque expéditeur. Ce bouton envoie automatiquement une demande de désabonnement au nom de l’utilisateur.

Cette initiative de Google répond à un besoin croissant de simplification dans la gestion des e-mails, alors que les boîtes de réception se trouvent souvent saturées par des newsletters et notifications diverses.