TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo 007 First Light, le jeu James Bond, voit sa sortie reportée
Jeux vidéo

007 First Light, le jeu James Bond, voit sa sortie reportée

23 Déc. 2025 • 20:17
0

IO Interactive annonce aujourd’hui que 007 First Light, le futur jeu James Bond, voit sa date de sortie repoussée. En effet, le studio fait savoir que le titre sortira désormais le 27 mai 2026 contre le 27 mars 2026 auparavant. Le report est donc de deux mois.

007 First Light Jeu James Bond

Un report de deux mois pour le prochain jeu James Bond

C’est sur les réseaux sociaux qu’IO Interactive a annoncé le report 007 First Light, indiquant avoir besoin d’un délai supplémentaire pour peaufiner le jeu James Bond. Voici son communiqué :

Bonjour toute le monde,

Aujourd’hui, nous vous faisons part d’une mise à jour concernant 007 First Light car nous avons décidé de repousser la sortie du jeu de deux mois, au 27 mai 2026.

007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour et l’équipe s’est entièrement concentrée sur la création d’une expérience James Bond inoubliable, alliant action à couper le souffle, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, courses-poursuites en voiture et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir que l’expérience répondra dès le premier jour au niveau de qualité que vous méritez.

Le jeu progresse bien et est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront donc de peaufiner et d’affiner l’expérience afin de garantir que nous livrerons la meilleure version possible lors du lancement. Nous sommes convaincus que cela garantira le succès à long terme de 007 First Light et nous apprécions sincèrement la patience et le soutien continu dont vous avez fait preuve depuis que nous avons dévoilé le jeu. Nous sommes impatients de vous faire part de nouvelles informations concernant 007 First Light début 2026.

Merci encore pour votre soutien.

007 First Light va ainsi sortir à la précédente date (à un jour près) à laquelle devait arriver Grand Theft Auto VI. Mais comme nous le savons, Rockstar Games a décidé de reporter une deuxième fois son jeu et GTA 6 sortira finalement le 19 novembre 2026.

007 First Light sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC Windows.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

hacker piratage

La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête

23 Déc. 2025 • 19:51
0 Internet

De nouveaux détails voient le jour concernant la cyberattaque visant La Poste, avec le groupe de hackers prorusses Noname057(016) qui revendique...

YGGTorrent Logo

YggTorrent en crise : mode Turbo payant, des teams bannies et départ d’utilisateurs

23 Déc. 2025 • 18:44
0 Internet

YggTorrent (YGG pour les intimes), à savoir le plus gros tracker francophone avec un nombre important de torrents, connaît un moment de...

Changpeng Zhao Binance

Binance sous pression : encore des flux suspects malgré l’accord judiciaire historique

23 Déc. 2025 • 17:45
0 Hors-Sujet

Malgré un accord judiciaire retentissant conclu en 2023 et une amende record dépassant les 4 milliards de dollars, Binance continue de faire...

streaming musical et iA

Streaming musical en 2025 : comment l’IA bouscule la transparence, la rémunération et la découverte

23 Déc. 2025 • 16:32
0 Internet

En 2025, l’intelligence artificielle n’est plus un simple outil dans l’industrie musicale : elle devient une source massive de contenus,...

Avengers Doomsday Steve Rogers Chris Evans

Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le premier teaser avec Steve Rogers

23 Déc. 2025 • 16:05
0 Geekeries

Après les nombreuses fuites sur Internet, Marvel a officiellement mis en ligne le premier teaser pour Avengers: Doomsday. Il se focalise sur le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Noël : Apple propose la livraison en 2 heures dans certains pays

Noël : Apple propose la livraison en 2 heures dans certains pays

23 Dec. 2025 • 19:14

image de l'article Apple va autoriser les App Store tiers et plus sur iPhone au Brésil

Apple va autoriser les App Store tiers et plus sur iPhone au Brésil

23 Dec. 2025 • 17:01

image de l'article Apple explique pourquoi FaceTime propose des sous-titres plutôt qu’une traduction audio

Apple explique pourquoi FaceTime propose des sous-titres plutôt qu’une traduction audio

23 Dec. 2025 • 16:43

image de l'article Un malware détourne la notarisation Apple pour contourner Gatekeeper sur macOS

Un malware détourne la notarisation Apple pour contourner Gatekeeper sur macOS

23 Dec. 2025 • 15:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site