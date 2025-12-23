007 First Light, le jeu James Bond, voit sa sortie reportée

IO Interactive annonce aujourd’hui que 007 First Light, le futur jeu James Bond, voit sa date de sortie repoussée. En effet, le studio fait savoir que le titre sortira désormais le 27 mai 2026 contre le 27 mars 2026 auparavant. Le report est donc de deux mois.

Un report de deux mois pour le prochain jeu James Bond

C’est sur les réseaux sociaux qu’IO Interactive a annoncé le report 007 First Light, indiquant avoir besoin d’un délai supplémentaire pour peaufiner le jeu James Bond. Voici son communiqué :

Bonjour toute le monde, Aujourd’hui, nous vous faisons part d’une mise à jour concernant 007 First Light car nous avons décidé de repousser la sortie du jeu de deux mois, au 27 mai 2026. 007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour et l’équipe s’est entièrement concentrée sur la création d’une expérience James Bond inoubliable, alliant action à couper le souffle, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, courses-poursuites en voiture et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir que l’expérience répondra dès le premier jour au niveau de qualité que vous méritez. Le jeu progresse bien et est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront donc de peaufiner et d’affiner l’expérience afin de garantir que nous livrerons la meilleure version possible lors du lancement. Nous sommes convaincus que cela garantira le succès à long terme de 007 First Light et nous apprécions sincèrement la patience et le soutien continu dont vous avez fait preuve depuis que nous avons dévoilé le jeu. Nous sommes impatients de vous faire part de nouvelles informations concernant 007 First Light début 2026. Merci encore pour votre soutien.

007 First Light va ainsi sortir à la précédente date (à un jour près) à laquelle devait arriver Grand Theft Auto VI. Mais comme nous le savons, Rockstar Games a décidé de reporter une deuxième fois son jeu et GTA 6 sortira finalement le 19 novembre 2026.

007 First Light sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC Windows.