Jeux vidéo

GTA 6 est encore reporté, sa sortie se fera en novembre 2026

6 Nov. 2025 • 22:15
0

Mauvaise nouvelle pour pour Grand Theft Auto VI, avec Rockstar Games qui annonce un nouveau report pour GTA 6. Le jeu sortira désormais le 19 novembre 2026.

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

Un deuxième report pour la sortie de GTA 6

Au départ, GTA 6 devait sortir en 2025. Puis Rockstar Games a annoncé au printemps un premier report, à savoir le 26 mai 2026. Aujourd’hui, Rockstar Games évoque un deuxième report. La nouvelle date de sortie est le 19 novembre 2026.

Voici ce qu’indique Rockstar Games dans son message :

Bonjour tout le monde,

Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026.

Nous sommes désolés d’ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez.

Nous tenons à vous remercier encore une fois pour votre patience et votre soutien. Même si l’attente est un peu plus longue, nous sommes très impatients de voir les joueurs découvrir l’État étendu de Leonida et le retour d’un Vice City moderne.

Il faut savoir que Grand Theft Auto VI est très clairement le jeu le plus attendu par les joueurs. Le premier report a naturellement déçu de nombreux gamers et il est certain que la situation va être la même avec l’annonce du jour. Il faut maintenant espérer que le jeu sera réellement à la hauteur.

Nous avons eu le droit à deux trailers depuis le début. La première bande-annonce a été diffusée en décembre 2023. Puis il y a eu la deuxième en mai 2025. Aussi bien la première que la deuxième ont réalisé des records de vues sur YouTube en ce qui concerne le monde du gaming. Rockstar Games ne dit pas encore quand sera diffusé la troisième bande-annonce.

En attendant d’avoir de nouvelles images du jeu, voici les deux précédents trailers :

Signaler une erreur dans le texte

