GTA 6 : le trailer 2 pulvérise le record de vues, annonce Rockstar

Rockstar Games a publié cette semaine le trailer 2 pour son jeu Grand Theft Auto VI (GTA 6) et il a battu tous les records de vues. Cela a provoqué une nouvelle vague d’enthousiasme parmi les fans.

Une bande-annonce record pour GTA 6

Le trailer 2 de GTA 6 a enregistré plus de 475 millions de vues sur l’ensemble des plateformes, selon Rockstar Games qui a communiqué cette donnée à The Hollywood Reporter. Ce chiffre surpasse largement les performances du premier trailer sorti en 2023, qui avait pourtant établi un record avec 93 millions de vues sur YouTube dans les premières 24 heures. Cette comparaison illustre à quel point l’attente autour du jeu a grandi. Rockstar Games n’hésite pas à qualifier cette sortie de « plus grand lancement vidéo de tous les temps ».

À titre de comparaison, dans l’univers du cinéma, la bande-annonce de Deadpool & Wolverine a atteint 365 millions de vues lors des premières 24 heures, tandis que celle de Les Quatre Fantastiques : Premiers pas dépassait les 200 millions de vues. Autrement dit, Grand Theft Auto VI rivalise désormais avec les plus grosses franchises hollywoodiennes.

Un projet colossal pour une franchise culte

Prévu pour sortir le 26 mai 2026, GTA 6 se déroulera à Vice City, une version fictive de Miami bien connue des amateurs de la franchise. L’attente est d’autant plus grande que le précédent opus, GTA 5, date de 2013. Depuis, le jeu a rapporté près de 10 milliards de dollars, grâce notamment à ses mises à jour régulières et son contenu en ligne (GTA Online).

Le nouvel épisode aurait coûté plus d’un milliard de dollars à développer. Un chiffre à la hauteur des ambitions de Rockstar Games, qui avait confirmé dès 2022 être en train de travailler sur cette suite très attendue. Il faudra voir maintenant si le jeu saura répondre à l’immense attente qu’il suscite déjà.