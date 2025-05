GTA 6 : le trailer 2 comprend bien du gameplay, confirme Rockstar

Rockstar Games vient de confirmer que le trailer 2 de Grand Theft Auto VI (GTA 6), sorti hier, comprend bel et bien du gameplay. Il ne s’agit pas seulement de cinématiques.

Du gameplay pour GTA 6

Dans un message sur X (ex-Twitter), Rockstar indique : « Le trailer 2 de Grand Theft Auto VI a été capturé entièrement dans le jeu depuis une PlayStation 5 et comprend à parts égales du gameplay et des cinématiques ».

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

Le fait que ce soit capturé depuis une PS5 n’est en soi pas une surprise, il y a la mention à la fin de la bande-annonce. Mais la vraie surprise ici est qu’il y a bel et bien des éléments de gameplay dans la vidéo. Et si l’on se base sur les propos de Rockstar Games, la moitié du contenu que l’on voit est en réalité du gameplay.

Il y a eu beaucoup d’avis positifs de la part des joueurs après la sortie du trailer 2 de GTA 6. Il est vrai qu’il y a un changement plus que notable des graphiques par rapport à la première bande-annonce qui remonte à décembre 2023. C’est aussi rassurant qu’encourageant, surtout que le jeu sortira le 26 mai 2026. Rockstar Games peut donc encore peaufiner de nombreux détails.

Voici le synopsis du jeu :

Vice City, États-Unis Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants.

Grand Theft Auto VI sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour l’avoir sur PC. Et la Nintendo Switch 2 ? Rockstar Games ne dit rien à ce sujet pour le moment.