GTA 6 reporté à 2026 : le PDG de Take-Two (Rockstar) dit soutenir la décision

Rockstar Games a annoncé aujourd’hui que son jeu tant attendu Grand Theft Auto VI (GTA 6) était finalement reporté au 26 mai 2026. La date de sortie jusqu’à présent était l’automne 2025. Naturellement, les joueurs sont déçus, mais la maison-mère Take-Two se veut confiante avec le report.

Dans un communiqué évoquant le report de GTA 6, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, déclare :

Nous soutenons pleinement Rockstar Games qui a pris le temps de réaliser sa vision créative pour Grand Theft Auto VI, qui promet d’être une expérience de divertissement révolutionnaire et à grand spectacle qui dépassera les attentes du public. Bien que nous prenions au sérieux le mouvement de nos titres et que nous apprécions l’attente mondiale vaste et profonde de Grand Theft Auto VI, nous restons fidèles à notre engagement en faveur de l’excellence. Au fur et à mesure de la sortie de notre catalogue phénoménal, nous nous attendons à une période pluriannuelle de croissance de notre activité et à une valeur accrue pour nos actionnaires.