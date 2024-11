GTA 6 est toujours prévu pour l’automne 2025, confirme Rockstar

Rien ne bouge pour Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games confirme que son jeu sortira bel et bien à l’automne 2025. Le studio avait évoqué pour la première fois l’année de sortie en décembre 2023 lorsque la bande-annonce est arrivée. Nous avons ensuite eu confirmation en mai que ce sera pour l’automne 2025.

Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, a publié aujourd’hui ses résultats financiers et en a profité pour indiquer que GTA 6 arrivera à l’automne 2025. Le groupe a partagé le calendrier comprenant d’autres jeux, dont Sid Meier’s Civilization VII, WWE 2K25, Borderlands 4, Mafia: The Old Country, CSR Racing 3 et Judas. Quatre titres viennent de 2K, un de Rockstar Games, un de Zynga et un autre de Ghost Story Games. Tous appartiennent à Take-Two.

Pas de report de GTA 6 lié à Donald Trump

Cette confirmation intervient au moment où certains joueurs étaient inquiets d’un éventuel report à la suite de l’élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Cela est en lien avec une déclaration de Dan Houser, le co-fondateur de Rockstar Games.

En 2018, il a accordé une interview à GQ, au moment où Donald Trump était président des États-Unis pour son premier mandat. Il disait être « reconnaissant » que GTA 6 ne sorte pas pendant la période où Donald Trump était à la Maison Blanche. Il ajoutait :

Il est vraiment difficile de savoir ce qu’on en ferait, sans même parler de la façon dont les gens réagiraient, peu importe ce qu’on ferait. Tant le progressisme libéral intense que le conservatisme radical sont très militants, et très en colère. C’est effrayant, mais c’est aussi étrange, et pourtant, il semble que les deux dévient parfois vers l’absurde. C’est difficile à parodier pour ces raisons. Certaines choses qu’on voit sont carrément au-delà de la satire. Elles seraient déjà obsolètes en deux minutes, tout évolue si vite.

Certains joueurs ont depuis repris cet extrait de l’interview, étant donné que Donald Trump va de nouveau être le président des États-Unis. Mais rien ne change : Grand Theft Auto VI arrivera bien à l’automne 2025.