GTA 6 : la maison-mère de Rockstar assure que le report en 2026 en vaut la peine

Nous savons déjà que Grand Theft Auto VI (GTA 6) a été reporté au 26 mai 2026, mais Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, pense que ce délai en vaut la peine.

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a évoqué le sujet dans l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe :

Je pense qu’accorder à Rockstar du temps supplémentaire pour un projet aussi révolutionnaire est un investissement qui en vaut la peine. Le développement de Grand Theft Auto VI a commencé pour de bon en 2020, après le succès massif de Red Dead Redemption II, et le titre est désormais le divertissement le plus attendu de tous les temps.

L’attente des consommateurs est sans précédent : la semaine dernière, le lancement de la deuxième bande-annonce a pulvérisé les records en devenant le plus grand lancement de vidéo de tous les temps, avec plus de 475 millions de vues en 24 heures. Cela fait suite au lancement record de la première bande-annonce, avec 93 millions de vues en 24 heures sur YouTube seulement. Les streams sur Spotify du morceau Hot Together par les Pointer Sisters présenté dans la bande-annonce ont bondi de 182 000 %, prouvant une fois de plus la capacité de Rockstar à influencer la culture populaire.