Nothing Headphone (a) : un nouveau casque sans fil coloré et plus endurant attendu le 5 mars
Matériel

Nothing Headphone (a) : un nouveau casque sans fil coloré et plus endurant attendu le 5 mars

2 min.
27 Fév. 2026 • 11:15
0

La marque londonienne Nothing prépare l’arrivée d’un nouveau casque audio sans fil baptisé Headphone A. Teasé officiellement ces derniers jours, ce modèle se distingue déjà par une nouvelle teinte jaune, et vient enrichir une gamme jusqu’ici limitée au noir et au blanc avec le Headphone (1).

Un design plus audacieux pour séduire un public élargi

Avec ce nouveau coloris, Nothing semble reprendre la stratégie adoptée pour ses écouteurs Ear (a), soit proposer une version plus accessible et plus « fun » de ses produits phares. Dans sa communication, la marque évoque plusieurs « colorways » (nouveaux coloris en somme…), laissant entendre que d’autres déclinaisons pourraient suivre. Cette orientation esthétique fait écho au récent teaser du Phone (4a), annoncé notamment en rose.

Une autonomie record pour un produit plus abordable

La meilleure batterie de la gamme Nothing

Nothing promet que le Headphone A offrira la plus grande autonomie jamais proposée sur l’un de ses produits audio. À titre de comparaison, le Headphone (1) affiche environ 35 heures d’écoute avec réduction de bruit active (ANC) activée, et jusqu’à 80 heures sans ANC.

Des compromis pour réduire le prix

Positionné sous le Headphone (1), vendu 299 dollars, le nouveau modèle devrait adopter une conception entièrement en plastique, abandonnant certains éléments en aluminium. Des fuites évoquent un tarif proche de la moitié du prix actuel, sans confirmation officielle à ce stade.

Reste à savoir si Nothing conservera certains éléments distinctifs, comme le design inspiré des cassettes audio ou la molette multifonction appréciée pour le contrôle du volume et de la lecture. Toutes les réponses seront données le 5 mars, date choisie par Nothing pour lever le voile sur le Headphone A et son nouveau smartphone Phone (4a).

