Nothing préparerait un casque audio over-ear abordable à environ 159 euros

Nothing s’apprêterait à élargir sa gamme audio avec un nouveau modèle de casque circum-aural bien plus accessible que son premier Headphone (1). Selon plusieurs fuites concordantes, ce futur modèle baptisé Nothing Headphone (a) serait commercialisé autour de 149 £ / 159 €, soit environ 150 dollars, ce qui est presque moitié moins que le tarif du modèle premium lancé en 2024.

Un positionnement plus grand public

Pour atteindre ce tarif nettement plus abordable, Nothing aurait opté pour une conception largement revue, notamment avec l’abandon du châssis métallique au profit d’un boîtier en plastique. D’autres concessions techniques pourraient également être au programme, même si la marque britannique n’a encore rien confirmé officiellement.

Fini les finitions en acier et autres raffinements : le prochain casque audio de Nothing proposerait un châssis en polycarbonate

Côté design, et fidèle à son ADN visuel, le Headphone (a) serait proposé en plusieurs coloris, soit noir, blanc, jaune et rose. Le jaune rappellerait notamment les éditions marquantes des écouteurs Nothing Ear (a), tandis que le rose pourrait accompagner le lancement du prochain smartphone Nothing Phone (4a).

Une sortie attendue dès mars

Le calendrier évoqué fait état de précommandes ouvertes à partir du 5 mars, pour une commercialisation dès le 12 mars. Ce lancement coïnciderait avec l’arrivée imminente de la gamme Nothing Phone (4a), ce qui suggère une stratégie de renouvellement coordonnée de l’écosystème de la marque.

Avec ce nouveau casque over-ear à prix contenu, Nothing semble donc vouloir séduire un public plus large… sans renoncer à son identité esthétique. Un pari qui pourrait s’avérer gagnant au vu de l’image de marque de Nothing.