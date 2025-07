Le Nothing Headphone (1) est annoncé, un casque audio avec 80 heures d’autonomie

Nothing diversifie son catalogue avec son premier casque audio, le Headphone (1). Il marque le retour aux sources pour l’entreprise de Carl Pei, qui avait bâti sa réputation initiale sur les produits audio avant de se faire connaître du grand public avec ses smartphones.

Un design transparent signature et des matériaux premium

Fidèle à son ADN esthétique, Nothing mise sur la transparence avec le casque Headphone (1). La marque affirme avoir conçu ce casque pour « être vu », intégrant des éléments transparents sur l’extérieur. Le châssis en aluminium complète cette approche visuelle distinctive.

Le confort n’est pas négligé avec des coussinets en mousse à mémoire de forme, recouverts d’un matériau résistant aux huiles. Cette attention aux détails vise à garantir un usage prolongé sans inconfort.

Une approche différente des commandes physiques

Nothing abandonne les solutions tactiles traditionnelles au profit d’un système de contrôles physiques différent. Chaque type d’interaction dispose de son propre mécanisme dédié.

Un bouton unique sur l’écouteur droit active par défaut l’assistant vocal. Les utilisateurs peuvent néanmoins le personnaliser pour d’autres fonctions, notamment « Channel Hop ». Cette fonctionnalité permet de basculer rapidement entre les applications audio récemment utilisées.

La gestion du volume s’effectue via un bouton rotatif latéral. Un roulement dans chaque direction ajuste le niveau sonore, tandis qu’une pression lance ou met en pause la lecture. Un appui long modifie les modes de réduction de bruit active.

En dessous, une palette permet de naviguer entre les pistes, répondre aux appels ou effectuer une recherche dans le contenu avec un appui prolongé. Enfin, un interrupteur en bas du casque permet de l’allumer ou l’éteindre.

Une autonomie pouvant atteindre 80 heures

L’autonomie constitue un atout majeur du Headphone (1). Nothing annonce 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit active (ANC). Cela grimpe jusqu’à 80 heures lorsque l’ANC est désactivée, plaçant le casque parmi les références du marché.

La recharge s’effectue via USB-C. La connexion sans fil supporte Fast Pair pour Android et Swift Pair pour Windows, facilitant l’appairage avec les différents écosystèmes.

D’autre part, les transducteurs de 40 mm couvrent une réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz. La réduction de bruit active atteint jusqu’à 42 dB, permettant un isolement efficace dans les environnements bruyants. Le poids total est de 329 grammes.

Nothing s’associe avec KEF pour l’optimisation audio, marquant une évolution par rapport aux écouteurs de la marque. Cette collaboration vise à affiner le rendu sonore du casque.

Aussi, l’application Nothing X centralise tous les réglages du Headphone (1). Les utilisateurs accèdent notamment à un égaliseur 8 bandes complet, permettant d’ajuster finement la signature sonore selon leurs préférences.

Prix et date de sortie

Nothing fixe le prix de son casque audio Headphone (1) à 299 euros. Les précommandes débutent le 4 juillet via le site de Nothing. Les premières livraisons auront lieu à partir du 15 juillet.