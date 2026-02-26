TENDANCES
KultureGeek Internet Google va modifier ses résultats de recherche en Europe pour éviter une amende
Internet

Google va modifier ses résultats de recherche en Europe pour éviter une amende

2 min.
26 Fév. 2026 • 20:28
0

Face à une amende potentielle pour violation du Digital Markets Act (DMA), Google s’apprête à tester une refonte de ses résultats de recherche en Europe, accordant davantage de visibilité aux services de recherche verticaux (VSS) concurrents dans les secteurs hôtelier, aérien et restauration, comme le rapporte Reuters.

Recherche Google Logo

Des résultats réorganisés pour laisser place à la concurrence

Mis en cause par la Commission européenne en mars dernier pour avoir favorisé ses propres services au détriment de ces acteurs spécialisés, Google avait déjà soumis plusieurs propositions pour remédier aux problèmes. Toutes ont été rejetées par les plaignants, jugées comme insuffisantes. Le groupe tente cette fois une approche plus concrète avec un déploiement imminent à l’échelle du continent.

Dans la nouvelle configuration, les résultats afficheront simultanément les VSS et les contenus de Google, les services de recherche verticaux les mieux classés apparaissant par défaut en tête. Les services hôteliers, aériens, de restauration et de transport disposant de données en temps réel via des flux seront positionnés soit au-dessus, soit en dessous de cette liste de VSS.

Le déploiement débutera par les recherches d’hébergement, avant d’être étendu aux vols et aux autres services. L’enjeu financier est considérable : le DMA prévoit des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel d’une entreprise. Google a déjà accumulé 9,71 milliards d’euros d’amendes antitrust en Europe depuis 2017.

Ce dossier s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre l’Europe et les États-Unis autour de la régulation des grandes plateformes numériques américaines, tensions qui ont déjà conduit à des menaces de droits de douane et à une interdiction de visa visant Thierry Breton, ancien commissaire européen et artisan de la législation phare sur les services numériques.

