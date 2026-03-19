Spider-Man: Brand New Day établit un record de vues avec sa bande-annonce

La demande est bien là pour Spider-Man: Brand New Day, avec la bande-annonce du film Sony/Marvel qui a atteint 718,6 millions de vues en 24 heures. C’est simple : il s’agit tout simplement de record (et de très loin qui plus est).

Une bande-annonce avec des vues records pour Spider-Man

Le précédent record pour le nombre de vues d’une bande-annonce de film était Deadpool and Wolverine avec 365 millions de vues en 24 heures. Spider-Man: Brand New Day fait presque le double avec 718,6 millions de vues.

Voici le top 10 des teasers/trailers avec le plus de vues lors des premières 24 heures :

Spider-Man: Brand New Day – 718,6 millions de vues

Deadpool & Wolverine – 365 millions de vues

Spider-Man: No Way Home – 355,5 millions de vues

Avengers: Endgame (teaser) – 289 millions de vues

Avengers: Endgame (bande-annonce) – 268 millions de vues

Superman (2025) – 250 millions de vues

Transformers: Rise of the Beasts – 238 millions de vues

Avengers: Infinity War – 230 millions de vues

Le Roi Lion (2019) – 224,6 millions de vues

Le Diable s’habille en Prada 2 – 222 millions de vues

Non seulement Spider-Man : Brand New Day possède la bande-annonce de film la plus vue de l’histoire, mais c’est tout simplement la bande-annonce la plus vue, point final. Elle surpasse celle de l’année dernière de Grand Theft Auto VI (GTA 6) qui avait enregistré 475 millions de vues en 24 heures pour devenir la bande-annonce la plus vue de tous les temps… jusqu’à présent.

Spider-Man: Brand New Day sortira au cinéma le 29 juillet prochain comme nouveau film du MCU. Le casting comprend Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando et Mark Ruffalo. Le réalisateur est Destin Daniel Cretton.