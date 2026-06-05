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Google met fin à Pixel Studio, son application qui génère des images IA

2 min.
5 Juin. 2026 • 20:54
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Google met fin à Pixel Studio en tant qu’application de création sur Android. Avec la mise à jour 2.3, l’outil ne génère plus d’images via l’intelligence artificielle et sert désormais de point de passage vers Gemini et Nano Banana.

Pixel Studio Application Android

Google enterre Pixel Studio

Le changement se voit dès l’ouverture. L’interface principale de génération d’images disparaît et laisse place à un bouton « Ouvrir Gemini » qui renvoie vers le Play Store. Au-dessus, un message invite à essayer Nano Banana dans l’application Gemini pour créer des images et des animations.

Pixel Studio servait avant tout à produire rapidement des images IA à partir d’un prompt. L’application gardait aussi une bibliothèque des créations précédentes, acceptait l’ajout d’images existantes dans les demandes et pouvait créer des autocollants en plus des visuels classiques.

Google avait pourtant continué à enrichir l’outil après un lancement sur la gamme des Pixel 9. Les mises à jour successives avaient ajouté plusieurs fonctions utiles. L’application avait notamment gagné l’intégration à Gboard, la génération de personnes et des outils de retouche par intelligence artificielle générative

L’abandon n’a donc rien d’un arrêt brutal décidé du jour au lendemain. Google avait déjà commencé à retirer certaines parties de l’application Pixel Studio avec la mise à jour précédente. La version 2.3 pousse la logique jusqu’au bout en mettant fin définitivement à la création d’images au sein de l’application.

Les travaux passés ne disparaissent pas complètement. Les créations existantes restent visibles dans Pixel Studio, comme Google l’avait laissé entendre. L’application survit donc comme une archive, pendant que la production de nouvelles images bascule vers Gemini.

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