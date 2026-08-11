Résumés IA de Google : les médias français saisissent l’Autorité de la concurrence

L’Alliance de la presse d’information générale (APIG), qui regroupe près de 300 médias français, annonce avoir saisi l’Autorité de la concurrence contre Google au sujet du déploiement de ses résumés générés par intelligence artificielle. L’Arcom évalue entre 33 % et 38 % la perte de trafic attribuable à ces résumés sur les marchés européens déjà concernés.

Les Aperçus IA et Mode IA dérangent les médias français

L’APIG annonce avoir saisi l’Autorité de la concurrence en réaction au lancement en France des Aperçus IA et du Mode IA de Google. L’organisation demande explicitement à l’Autorité d’intervenir pour faire respecter les engagements pris par Google en 2022 envers les éditeurs de presse, un cadre que le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités viendrait directement contourner.

L’APIG s’appuie sur des données de l’Arcom pour chiffrer l’ampleur de la menace : le régulateur audiovisuel évalue entre 33 % et 38 % la perte de trafic déjà observée sur les marchés européens où ces résumés générés par intelligence artificielle sont déployés depuis plus longtemps. Cette fourchette donne une mesure concrète du risque économique que les médias français redoutent désormais pour leurs propres sites.

De plus, l’APIG estime que les éditeurs ont été mis devant le fait accompli, le lancement de ces fonctionnalités étant intervenu avant l’ouverture d’une négociation véritablement transparente sur l’utilisation des contenus de presse. L’organisation précise toutefois que cette saisine ne ferme nullement la voie à une négociation ultérieure avec Google, laissant ainsi une porte ouverte à un accord négocié plutôt qu’à un simple contentieux judiciaire.

Un contentieux qui remonte aux accords de 2022

Ce nouveau différend s’inscrit dans la continuité d’un accord signé en 2022 entre Google et 450 éditeurs de presse français sur les droits voisins, un cadre déjà sanctionné en mars 2024 par une amende de 250 millions d’euros pour non-respect de certains engagements.

Marc Feuillée, président de l’APIG et directeur général du groupe Figaro, résume la position des éditeurs en rappelant que « l’information a une valeur considérable », tout en précisant que « les éditeurs ne demandent pas d’arrêter l’innovation », mais réclament simplement une juste rémunération pour l’utilisation de leurs contenus. Cette nouvelle saisine intervient alors que les médias français font déjà face à des risques de baisse d’audience, de recul des revenus publicitaires et de suppressions de postes, un contexte qui rend la question du trafic généré par les moteurs de recherche particulièrement sensible pour l’ensemble du secteur.