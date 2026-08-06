Le film Zelda a trouvé son acteur pour incarner Ganondorf

L’acteur australien Uli Latukefu, révélé par la série Young Rock, a été choisi pour incarner Ganondorf, le méchant principal du film The Legend of Zelda. Il a signé un contrat portant sur plusieurs films selon Deadline, en vue d’une sortie en salles le 5 mai 2027.

Uli Latukefu sera Ganondorf dans le film Zelda

Uli Latukefu, connu pour avoir incarné une jeune version de Dwayne Johnson dans la série Young Rock, va donc être Ganondorf, le rival historique de Link, et repart avec un contrat couvrant plusieurs films plutôt qu’une simple apparition. Cette clause suggère que le personnage, déjà présenté comme un roi-sorcier cherchant à dominer Hyrule, pourrait rester au centre de l’intrigue sur plusieurs volets si le premier film rencontre son public.

Ce casting rejoint ceux de Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth, déjà confirmés respectivement dans les rôles de Zelda et de Link, complétant ainsi le trio central de cette adaptation attendue. Autour de ce casting, l’équipe technique réunit Wes Ball à la réalisation, Shigeru Miyamoto et Avi Arad à la production, et T.S. Nowlin au scénario.

Le projet est distribué par Sony qui cofinance le film aux côtés de Nintendo, développeur original de la franchise depuis sa création. Ganondorf, un seigneur de guerre démoniaque, affrontera Link dans cette adaptation du jeu vidéo né en 1986, un affrontement qui structure la mythologie de la saga depuis quatre décennies.

La franchise Zelda, imaginée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka en 1986, a enregistré plus de 150 millions de ventes à travers ses différents titres, dont The Legend of Zelda: Ocarina of Time en 1998, considéré pour beaucoup comme étant le meilleur jeu de tous les temps. Sony avait annoncé à l’automne 2023 sa participation à la distribution et au cofinancement de cette adaptation cinématographique, un projet qui capitalise sur le succès des précédentes transpositions de licences vidéoludiques au cinéma, dont Super Mario Bros le film.