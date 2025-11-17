TENDANCES
Geekeries et Insolite

The Legend of Zelda : Nintendo publie les premières images officielles du film

17 Nov. 2025 • 16:15
Après les fuites sur le tournage (et les premières photos « volées »), Nintendo a dévoilé les premiers clichés de Link et Zelda pour l’adaptation live-action du célèbre jeu vidéo. Les images, publiées via l’application Nintendo Today, offrent un aperçu inédit de Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et de Bo Bragason dans celui de la princesse Zelda, tous deux posant dans le monde d’Hyrule alors que la production du film a déjà commencé. Par ailleurs, Dichen Lachman interprétera Impa, et les premières photos (cette fois non officielles) du tournage montrent une ressemblance visuelle très forte avec le personnage du jeu vidéo.

The Legend of Zelda Film Benjamin Evan Ainsworth Bo Bragason Link

Des costumes directement inspirés des jeux

Le costume de Link semble fortement influencé par la tunique du héros dans Twilight Princess, tandis que Zelda porte une tenue rappelant celle de Breath of the Wild. Ces choix de design  semblent plutôt pertinents : le dernier opus avait redonné un nouveau souffle à la franchise, et pourrait servir de tremplin idéal pour les spectateurs non initiés.

The Legend of Zelda Film Bo Bragason

The Legend of Zelda Film Benjamin Evan Ainsworth Link

À l’origine du projet, le réalisateur Wes Ball a évoqué sa volonté de réaliser une œuvre véritablement « spéciale », qu’il souhaite à la fois fidèle aux attentes des fans et accessible aux nouveaux venus. Le réalisateur aspirerait à créer un film « live-action à la Miyazaki », mêlant poésie, aventure et une certaine qualité visuelle, sans simplement se contenter de reproduire les jeux à l’écran.

Le long-métrage The Legend of Zelda  est attendu dans les salles le 7 mai 2027, date à laquelle les amateurs d’Hyrule pourront découvrir cette réinterprétation live-action.

