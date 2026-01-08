TENDANCES
Jeux vidéo

Joy-Con Switch 2 : Nintendo lance enfin de nouveaux coloris

8 Jan. 2026 • 22:25
0

Nintendo a annoncé l’arrivée des premières variations de couleurs pour les manettes Joy-Con 2 de la Switch 2. Il est possible de précommander une nouvelle paire de Joy-Con 2 combinant le violet clair pour la manette gauche et le vert clair pour celle de droite, le tout pour un prix de vente de 89,99 €. La sortie se fera le 12 février.

Switch 2 Joy-Con 2 Violet Clair Vert Clair

Un design bicolore subtil et des fonctionnalités inchangées

Ces nouvelles manettes se distinguent par une application précise de la couleur. Les nouvelles teintes sont visibles à la base de chaque joystick, mais également sur les tranches : le bord droit pour la manette violet clair et le bord gauche pour la version vert clair. En dehors de ces touches esthétiques, ces Joy Con conservent un design et des fonctionnalités strictement identiques à ceux fournis avec la console.

Il est important de noter que ces Joy Con ne sont disponibles qu’en pack duo pour le lancement. Contrairement aux modèles originaux qui peuvent être achetés à l’unité, Nintendo ne propose pas encore la vente séparée pour ces coloris, empêchant pour l’instant les joueurs de créer leurs propres combinaisons.

La Switch 2 est livrée par défaut avec des manettes bleu clair et rouge clair, utilisant elles aussi ce code couleur sur les connecteurs internes. Cependant, on ignore encore si Nintendo prévoit de lancer des consoles arborant ces nouvelles nuances violettes et vertes.

Cette approche tranche avec la stratégie de la première génération de Switch qui avait rapidement proposé des consoles à thème, comme l’édition Super Mario Odyssey et ses Joy-Con rouges assortis. De même, aucun accessoire complémentaire (dragonnes, sacoches de transport ou volants type Mario Kart World) n’a été annoncé pour s’harmoniser avec ces nouveaux coloris, contrairement à la gamme existante.

image de l'article iOS 26.3 (b) : Apple propose une autre mise à jour de sécurité en arrière-plan

iOS 26.3 (b) : Apple propose une autre mise à jour de sécurité en arrière-plan

8 Jan. 2026 • 20:47

image de l'article Apple gagne en appel face à AliveCor concernant l’Apple Watch et les brevets

Apple gagne en appel face à AliveCor concernant l’Apple Watch et les brevets

8 Jan. 2026 • 19:41

image de l'article iOS 26 est boudé par les utilisateurs d’iPhone : iOS 18 reste loin devant

iOS 26 est boudé par les utilisateurs d’iPhone : iOS 18 reste loin devant

8 Jan. 2026 • 19:06

image de l'article John Ternus prochain CEO d’Apple ? Les spéculations s’intensifient de nouveau

John Ternus prochain CEO d’Apple ? Les spéculations s’intensifient de nouveau

8 Jan. 2026 • 18:26

